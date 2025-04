SAMOVRAŽDA ženy (†41), ktorá obvinila princa Andrewa zo zneužitia: Z jej slov MRAZÍ!

(Zdroj: Profimedia)

Giuffre žalovala princa Andrewa za to, že ju údajne viackrát sexuálne napadol v roku 2001, keď mala len 17 rokov. K útokom došlo podľa nej v nehnuteľnostiach finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina a jeho priateľky Ghislaine Maxwellovej.

Toto sa podarilo obžalovať 14 rokov po tom, čo polícia na Floride prvýkrát začala vyšetrovanie tvrdení, že sexuálne zneužíval neplnoleté dievčatá, ktoré boli najímané ako masérky. Finančníka nakoniec našli mŕtveho v jeho cele v auguste 2019 v čase, keď čakal na svoj proces. Ako oficiálna príčina jeho úmrtia bola uvedená samovražda.

No a aktuálne svet obletela správa, že si siahla na život aj Virginia. Konkrétne na svojej farme v Západnej Austrálii a len niekoľko týždňov po tom, čo po autonehode tvrdila, že jej zostávajú len štyri dni života. Rodina aktuálne zverejnila zápis z jej denníka, ktorý bol zrejme napísaný len krátko pred jej samovraždou.

„Prechádzali sme záznamy v denníku, ktoré Virginia v priebehu rokov písala, a narazili sme na tento citát a myslíme si, že je to krásny moment, o ktorý sa s vami musíme podeliť,“ napísala rodina. „Matky, otcovia, sestry + bratia musia ukázať, že bojové línie sú vytýčené a my stojíme spolu v boji za budúcnúsť obetí - je to protest proti odpovedi - neviem, ale musíme niekde začať,“ znejú jej slová.

Oveľa mrazivejšie sú však slová, ktoré vyslovila v minulosti. V jednom z videí, ktoré kedysi nahrala, hovorí, že ak by niekedy zomrela samovraždou, nikto by tomu nemal veriť a policajti by prípad mali prečetriť. A na to teraz nalieha aj jej otec Sky Roberts.

(Zdroj: Profimedia)