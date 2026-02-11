Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Dráma vo vlaku: Slovák v Rakúsku brutálne napadol sprievodkyňu! Tá utrpela ťažké zranenie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
GRAZ - Incident vo vlaku na juhu Rakúska sa skončil ťažkým zranením sprievodkyne a policajnou naháňačkou. Úrady zadržali 41-ročného Slováka, ktorý podľa vyšetrovateľov najprv vyhrážal vlakovému personálu a neskôr fyzicky zaútočil na sprievodkyňu. Prípad vyšetruje polícia v spolkovej krajine Štajersko.

Bez lístka, s agresiou

Podľa informácií rakúskej verejnoprávnej televízie ORF nastúpil v pondelok okolo poludnia 41-ročný občan Slovenska spolu s 33-ročným Poliakom do vlaku v Grazi smerujúceho do Leibnitzu. Krátko po odchode sa pri kontrole ukázalo, že ani jeden z nich nemá platný cestovný lístok.

Keď ich 32-ročný sprievodca vyzval, aby zaplatili cestovné alebo vystúpili na najbližšej zastávke, Slovák reagoval agresívne. Podľa polície sa sprievodcovi vyhrážal a správal sa konfrontačne. Obaja muži následne vlak opustili v mestskej časti Graz-Puntigam.

Opätovný pokus a brutálny útok

Tým sa však incident neskončil. Krátko po 14. hodine sa tí istí muži pokúsili nastúpiť do ďalšieho vlaku na stanici Hengsberg. Ako presne sa tam dostali, nie je podľa vyšetrovateľov zatiaľ jasné.

52-ročná sprievodkyňa bola už o predchádzajúcom konflikte informovaná a oboch mužov okamžite spoznala. Keďže opäť nevedeli predložiť platné lístky, odmietla ich vpustiť do vozňa.

Reakcia 41-ročného Slováka bola podľa polície prudká. „Muž sa náhle rozohnil a v priestore pri vstupe do vozňa ženu fyzicky napadol,“ uvádza ORF. Sprievodkyňa po útoku spadla na zem a utrpela vážne poranenie nohy.

Ťažké zranenie a útek

Zranenú ženu museli ošetriť záchranári Červeného kríža, ktorí ju previezli do nemocnice LKH Südsteiermark v meste Wagna. Útočníci z miesta ušli pešo.

Polícia okamžite spustila pátranie, do ktorého sa zapojilo viacero hliadok z okresu Leibnitz.

Zadržanie na posede

Pátranie sa skončilo po krátkom čase. Dvojicu mužov našla civilná policajná hliadka z obvodného oddelenia Wildon približne 150 metrov od stanice – ukrytých na poľovníckom posede. Obaja boli v čase zadržania pod vplyvom alkoholu.

Zatiaľ čo u 33-ročného Poliaka polícia nenašla dôvody na vznesenie obvinenia, 41-ročného Slováka zadržali a previezli do policajného zadržiavacieho centra v Grazi. Vyšetrovanie pokračuje.

Viac o téme: VlakZranenieSprievodkyňaútok RakúskoSlovák
Ďalšie zo Zoznamu