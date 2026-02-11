Po 28 rokoch mlčania prezradila pravdu: Čo prinútilo Arabelu vrátiť sa pred kamery

PRAHA - Prestížny Česko-Slovenský ples opäť spojil elitu oboch krajín a medzi hosťami nechýbala ani žena, ktorá pred desaťročiami pobláznila hlavy celému Československu. Legendárna Jana Nagyová!
Hoci od prvej klapky kultového seriálu Arabela ubehlo už neuveriteľných 45 rokov, pre fanúšikov neprestala byť herečka Jana Nagyová nikdy tou milovanou princeznou s kúzelným prsteňom. Ako sa jej s týmto "tieňom" slávy žije dnes? „Viete, ja už som v podstate dozrela. Kedysi mi to možno trošku prekážalo, ale ja si vážim každého diváka. Aj toho, ktorý stále spomína na to, čo som natočila pred rokmi,“ priznala úprimne pre Topky.sk. Herečka si uvedomuje, že Arabela je jednoducho nesmrteľná. „Je to legendárna postava a čokoľvek budem ešte hrať, stále budem pre ľudí tou princeznou Arabelou.“
V seriáli hviezdila po boku tých najväčších mien vtedajšej scény. K tým patrila aj nezabudnuteľná Jana Brejchová, ktorá stvárnila jej kráľovskú matku. Pri spomienke na ňu sa Nagyová neubránilla emóciám, o to viac, že legendárna "česká Bardotka" odišla do umeleckého neba len pred pár dňami. „Hrala moju mamičku. Bola to už vtedy veľká, sympatická a uznávaná pani herečka... vždy bola milá a príjemná. V mojich spomienkach navždy ostane tou krásnou mamou a dobrou dušou. Takto si ju v pamäti uchovám,“ vyznala sa herečka.
Jana Nagyová sa na dlhé roky z očí verejnosti vytratila, no jej návrat na scénu je veľkolepý. Hoci mala po 28-ročnej pauze mierne pochybnosti, práca s nadšenými ľuďmi ju rýchlo vtiahla späť. „Bolo to s malou pochybnosťou. Predsa len, tá pauza bola dlhá. Ale akonáhle som sa dostala na set a videla som tých ľudí, ktorí sú pre prácu zanietení, všetky obavy opadli,“ opísala svoj veľký návrat. Fanúšikovia sa na ňu môžu tešiť v pripravovanom filme Nepela, kde stvárni kľúčovú postavu – legendárnu trénerku Hildu Múdru. Práve túto úlohu herečka považuje za svoju životnú rolu. Postaviť sa pred kameru ako žena, ktorá stála pri najväčších úspechoch krasokorčuliarskej legendy, je pre ňu obrovskou výzvou aj poctou.
Hoci by sa mohlo zdať, že si v živote splnila už všetko, Jana Nagyová stále neprestáva snívať. Podľa jej slov je práve to kľúč k radosti zo života. A aký sen si plánuje splniť v najbližšej dobe? To, čo prezradila, bude známej herečke nejeden z nás závidieť!
