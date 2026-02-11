Slovensko vraj „podkopáva Európu“! Minister Blanár okamžite reaguje

BRATISLAVA/AMSTERDAM - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pozorne sleduje proces formovania holandskej menšinovej vlády a ohradzuje sa voči označeniu SR v koaličnej dohode ako krajiny, ktorá aktívne podkopáva Európu. Uviedol to v stredu šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár.
archívne video
„Dôrazne sa ohradzujeme voči absolútne nepravdivému označeniu Slovenska v koaličnej dohode ešte nevymenovanej vlády ako krajiny, ktorá vraj ‚aktívne podkopáva Európu’,“ napísal na sociálnej sieti Facebook. Európska únia je podľa Blanára pre SR životným priestorom. „Sme zodpovedným, konštruktívnym európskym partnerom. Vstupom do EÚ však členské štáty nestrácajú svoju suverenitu, a preto ak sa niečo nevyvíja správnym smerom, vláda SR bude vždy obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska,“ pokračoval.
Šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že „témy, ktoré otvárame, sú navyše zároveň dôležité pre samotnú EÚ a jej budúcnosť“. Európska únia bola podľa jeho slov založená na princípe vzájomného rešpektu a rovnocennosti hlasov. „Preto zachovanie práva veta v otázkach, v ktorých ešte platí, je pre budúcnosť EÚ veľmi dôležité a nemôže byť dôvodom na útok voči európskym partnerom či sankcionovanie,“ zdôraznil.
MZVEZ podľa Blanára tento odkaz komunikovalo s holandským partnerom cez štandardné diplomatické kanály spolu s vyzvaním na otvorený a úprimný dialóg. „Rôznorodosť názorov spojená s otvorenou diskusiou predstavuje samotnú podstatu Európskej únie a, paradoxne, je tiež súčasťou holandskej politickej kultúry,“ dodal.