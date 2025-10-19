Šokujúce tvrdenia EXmanžela Britney Spears: Počas dojčenia detí brala DROGY!

LOS ANGELES - Popová ikona Britney Spears čelí ďalšiemu škandálnemu obvineniu od svojho bývalého manžela Kevina Federlinea. Ten vo svojej pripravovanej knihe tvrdí, že speváčka počas dojčenia ich synov užívala kokaín – a že práve tento incident bol poslednou kvapkou, ktorá viedla k rozpadu ich manželstva.
Bývalý manžel popovej hviezdy Britney Spears, Kevin Federline, opäť rozvíril mediálne vody. Vo svojej autobiografii You Thought You Knew (Myslel si si, že ma poznáš) tvrdí, že Britney počas obdobia dojčenia ich detí užívala kokaín. Podľa neho práve tento incident znamenal definitívny rozpad ich manželstva. Federline opisuje udalosť, ktorá sa mala odohrať v roku 2006 počas párty k vydaniu jeho albumu Playing With Fire. Britney mu vraj povedala, že zostane doma so synmi, no nečakane sa objavila na akcii.
„Ako sme vystúpili hore, Jamie Spears, Britneyin otec, tam stál. Nečakal som ho, takže ma potešilo, že prišiel. Hodil na mňa pohľad, pokrútil hlavou a naznačil smerom k dverám mojej šatne. Jeho výraz bol niekde medzi nesúhlasom a obavami, akoby hovoril: ‚Je tu – a nie je to dobré,‘“ napísal Federline v úryvku, ktorý zverejnil Us Weekly. Podľa jeho spomienok otvoril dvere ochrankár a našiel Britney sedieť pri stole so svojím bratom Bryanom, agentom Jasonom Trawickom a nemenovanou herečkou.
Prvú vec, ktorú uvidel, bola Britney a jej mladá hviezdna kamarátka, ako šňupú hrubú čiaru kokaínu zo stola. Obe mali podľa jeho slov na sebe bláznivé parochne. Britney mala elektricky modrú. Federline hovorí, že bol šokovaný – v tom čase totiž Spears ešte dojčila. Sean mal len 13 mesiacov a Jayden len mesiac. Podľa Federlinea sa Britney snažil v ten večer konfrontovať. „Povedal som jej: ‚Prosím, nechoď domov a nedojči deti v takomto stave. Zavolaj mame alebo niekomu. Musíme kúpiť umelé mlieko.‘“
Britney však mala reagovať výbuchom – údajne mu hodila drink do tváre pred hosťami a odišla z párty. To bola vraj tá povestná posledná kvapka, čo ukončilo ich vzťah. Nasledujúci deň mal kontaktovať svojho právnika, ktorý Spears zaslal list so žiadosťou, aby prestala dojčiť. Krátko nato si Britney najala právničku a po dvoch rokoch manželstva podala žiadosť o rozvod.