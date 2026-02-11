Vizážistka Lussi o tajných trikoch na krásnu pleť: Toto musíte vyskúšať! A na čo si dať pozor?

BRATISLAVA - Nový rok, nové predsavzatia? Známa vizážistka Lucia Lussi Šenková to vidí inak!
S príchodom januára má veľa z nás pocit, že potrebujeme zmeniť svoj život od základov. Viac cvičiť, lepšie jesť, byť disciplinovanejší… Lenže realita býva častokrát iná – a svoje o tom vie aj známa vizážistka Lucia Lussi Šenková, podľa ktorej je úplne zbytočné tlačiť na pílu. „Ono je to veľmi pekné, že ľudia si dávajú reštart, ale ja som napríklad toho názoru, že je dobré pokračovať a nedávať si ciele, ktoré nie sú úplne splniteľné,“ hovorí otvorene. A kľúč je podľa nej jasný: „Je dobré mať ten cieľ taký, aby som ho dokázal opakovať… aj keď budú najhoršie dni, tak doňho pôjdem.“
A keď sa povie reštart, Lussi hneď vytiahla tému, ktorú v januári rieši množstvo žien – pleť. December bol hektický, sviatky, stres, jedlo, spánok, Silvester… a to všetko sa na našej pleti odzrkadlí skôr, než by sme si možno priali. Preto je podľa Lussi základom rutina, ktorá nemusí byť vôbec komplikovaná ani drahá. Podľa známej make up artistky celkom postačia tri základné kroky, za ktoré sa nám pleť odvďačí. „Človek nech dbá na to, aby si pleť poriadne odličoval, čistil, hydratoval a chránil.“
A keď už bola reč o hydratácii, v jej reštartovom must-have je aj produkt, ktorý podľa nej sadne takmer každému typu pleti. Je to novinka známej švédskej kozmetickej značky, ktorá dokáže pleť upokojiť, regenerovať a zároveň nezhorší ani mastnejšiu pleť. „V podstate je to taká ‚holka pro všechno‘ a dokáže pomôcť pleti nech má akýkoľvek problém.“
No a druhá vec, na ktorú podľa Lussi ľudia zabúdajú najčastejšie? SPF! A to aj vtedy, keď je vonku sivá zima a človek má pocit, že slnko neexistuje. „Je to ruka v ruke s tým… aj keď je škaredé počasie, tie UV lúče jednoducho ničia pokožku,“ upozorňuje Lussi. Na našej pleti sa však odrzkadľuje aj čosi iné ako zabudnuté odlíčenie sa! A s týmto podľa Lussi dokážeme s pleťou úplné zázraky!
