Tak TOMUTO sa hovorí BIZARNÝ talent: Pozrite sa, čo dokáže s PRSIAMI! Miliónom mužov padla sánka

USA - Americká influencerka Avalon Mira sa stala virálnym hitom po tom, čo predviedla nezvyčajný talent – dokáže ovládať pohyb svojich pŕs len pomocou svalov. Video má už viac než 1,4 milióna pozretí a vyvolalo lavínu šokovaných reakcií.
Internet má novú senzáciu. Influencerka Avalon Mira z USA rozosmiala a zároveň šokovala milióny ľudí po celom svete, keď na sociálnych sieťach predviedla takzvaný „pec popping“ – pohyb hrudných svalov, vďaka ktorému jej prsia doslova „tancujú“ do rytmu hudby. Nezvyčajné vystúpenie si rýchlo získalo obrovskú pozornosť a stalo sa virálnym hitom.
Mnohí neverili, že ide o skutočný pohyb
Dvadsaťosemročná tvorkyňa obsahu ukázala, že dokáže pohybovať hrudníkom v rôznych rytmoch, akoby choreografiu vytvárala nie nohami, ale vlastným telom. Video zaznamenalo viac ako 1,4 milióna vzhliadnutí a takmer 43-tisíc lajkov. Mnohí diváci spočiatku neverili, že ide o skutočný pohyb, a obviňovali ju z používania umelej inteligencie či dokonca skrytých „šnúrok“.
Ako informuje portál Daily Star, Avalon však tieto dohady rázne odmieta. Ako vysvetlila, má implantáty umiestnené pod svalom, čo pohyb ešte viac zvýrazňuje. „Ľudia si myslia, že je to AI alebo nejaký trik, ale v skutočnosti len napínam svoje hrudné svaly,“ uviedla influencerka z Kalifornie. Dodala, že tento efekt sa dá dosiahnuť aj bez implantátov, tie však pohyb zosilňujú.
Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať
Práve šokový efekt je podľa nej dôvodom, prečo jej videá fungujú. „Nie je to niečo, čo vidíte každý deň. Baví ma sledovať reakcie ľudí, ktorí nechápu, ako je to vôbec možné,“ priznala. Zároveň tvrdí, že jej obsah neomrzí, pretože sa neustále dostáva k novému publiku. Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. „Toto je vážne neuveriteľné,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Počkať… toto je fakt dobré.“ Objavili sa aj obdivné reakcie typu: „Talented queen!“ či „Šialene pôsobivé.“
Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze
Jedna z poznámok dokonca s humorom narážala na jej ďalšie schopnosti: „Teraz už chápem, ako ženy píšu na klávesnici s dlhými nechtami. Som úplne v šoku,“ napísal používateľ so smejúcimi sa emotikonmi. Zdá sa, že Avalon Mira si našla jedinečný spôsob, ako zaujať internet – a podľa všetkého sa jej virálna jazda len tak skoro neskončí.