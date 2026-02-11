Politici sa idú zblázniť po úvodnej hokejovej senzácii: Fínov sme deklasovali, veselé statusy a euforický minister!

BRATISLAVA - Azda každý športový fanúšik musel prekypovať radosťou po tom, čo uprostred týždňa slovenská hokejová reprezentácia úplne senzačne porazila mega favorita v hokejovom turnaji na Zimných olympijských hrách. Slováci porazili Suomi 4:1 a radosti bolo na rozdávanie. Dôkazom toho bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana Vidieka).
Ako jeden z prvých reagoval práve spomínaný minister, ktorý pred objektívom svojho tlačového tímu neskrýval radosť a s dlaňami nad hlavou rozdával emócie všade navôkol.
Ku gratulácii sa pridal aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, ktorý na status využil kreatívnu slovnú hračku.
Blahoželal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ocenil skvelý výkon a obrovskú bojovnosť.
Gratulovala aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Ocenila vzorovú reprezentáciu krajiny.
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti šokovali superfavorita! Zázračný Hlavaj a nádherné góly Slafkovského
Oslavnými statusmi prispeli aj poslanci Michal Šipoš z Hnutia Slovensko a Dávid Dej z Progresívneho Slovenska. Reagoval však aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), Sloboda a Solidarita a ďalší poslanci.