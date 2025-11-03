Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Britský EXprinc Andrew tvrdo dopláca na ŠKANDÁL: Prišiel aj o posledný titul!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
TASR

LONDÝN - Britská vláda v nedeľu oznámila, že bývalému princovi Andrewovi odoberie čestný titul viceadmirála, jeho poslednú zostávajúcu vojenskú hodnosť. Stalo sa tak v dôsledku škandálu spojeného s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Videli sme, ako sa Andrew vzdal čestných funkcií, ktoré mal v armáde... Pod vedením kráľa teraz pracujeme na tom, aby sme mu odobrali posledný zostávajúci titul viceadmirála,“ povedal britský minister obrany John Healey pre stanicu BBC.

K tomuto kroku došlo po tom, ako kráľ Karol III. vo štvrtok odobral svojmu mladšiemu bratovi všetky zostávajúce kráľovské tituly a vyznamenania v dôsledku rastúceho rozhorčenia obyvateľov Spojeného kráľovstva nad Andrewovými väzbami na Epsteina. Andrew tak prišiel o svoj titul princa.

Andrew bol už pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V polovici októbra sa vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct. Mladší brat kráľa v minulosti slúžil ako pilot vrtuľníka Kráľovského námorníctva vo vojne o Falklandy v roku 1982. V roku 2001 odišiel do výslužby po 22 rokoch služby.

Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu. Kráľov brat bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.

Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov. Andrew tieto obvinenia opakovane poprel. V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier (13,5 milióna eur). V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.

