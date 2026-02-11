Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Väzby na Epsteina Rade Európy! Bývalému šéfovi a nórskemu expremiérovi zobrali imunitu

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein (Zdroj: profimedia.sk)
TASR

ŠTRASBURG - Rada Európy (RE) v stredu odobrala diplomatickú imunitu svojmu bývalému generálnemu tajomníkovi Thorbjörnovi Jaglandovi v súvislosti s vyšetrovaním jeho väzieb na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje agentúra AFP.

Nórska polícia minulý týždeň oznámila, že voči Jaglandovi začala vyšetrovanie pre podozrenie zo „závažnej korupcie“. V minulosti tiež zastával funkciu nórskeho premiéra. Jagland mal imunitu ako šéf Rady Európy v rokoch 2009 až 2019. Jej odobratie podľa súčasného generálneho tajomníka RE Alaina Berseta „umožní nórskemu súdnemu systému vykonávať svoju prácu a Jaglandovi, pokiaľ bude stíhaný, aby sa obhajoval“. Berset už požiadal o začatie „neformálneho interného administratívneho vyšetrovania“ okolností súvisiacich s obvineniami proti Jaglandovi. Urobil to, „aby ochránil integritu a reputáciu“ 46-člennej Rady Európy.

Jaglandov advokát Anders Brosveet rozhodnutie označil za očakávané. Jeho klient „bude spolupracovať s vyšetrovateľmi na objasnení všetkých záležitostí. Túto záležitosť berie veľmi vážne, ale chce zdôrazniť, že sa domnieva, že neexistujú žiadne okolnosti, za ktoré by mal niesť trestnú zodpovednosť,“ dodal. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára ďalšiu várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Tie odhalili väzby rôznych známych osobností vrátane politických predstaviteľov na amerického finančníka, ktorý pre vyšetrovanie jeho sexuálnych deliktov vo väzbe 10. augusta 2019 spáchal samovraždu. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Jagland mal podľa nórskeho denníka VG s Epteinom blízky vzťah. Z najnovších dokumentov vyplýva, že v roku 2018 strávil nejaký čas u Epsteina v New Yorku a v roku 2014 plánoval navštíviť jeho ostrov v Karibiku. Tento jeho výlet bol však nakoniec zrušený.

