Britney Spears sa pustila do EXmanžela: Už má toho dosť... Teraz budem hovoriť JA!

LOS ANGELES - Britney Spears prelomila mlčanie a ostro sa pustila do svojho bývalého manžela Kevina Federlinea. Popová ikona priznala, že roky znáša bolesť a manipuláciu, no odteraz už mlčať nechce. Teraz hovorím ja!
Popová ikona Britney Spears ostro reagovala na pripravované pamäti svojho bývalého manžela Kevina Federlinea. Ten v knihe údajne opisuje znepokojujúce momenty z ich spoločného života, vrátane tvrdenia, že ich synovia sa zobúdzali a videli speváčku stáť pri posteli s nožom v ruke. Speváčka, ktorá má s Federlineom dvoch synov – Seana Prestona (19) a Jaydena (18) – sa proti obvineniam ohradila prostredníctvom emotívneho príspevku na Instagrame.
Speváčka priznala, že ju dlhoročné napätie v rodine veľmi poznačilo a cíti sa ponížená. „Neustála psychologická manipulácia zo strany bývalého manžela je nesmierne bolestivá a vyčerpávajúca,“ napísala. Uviedla, že jedného zo svojich synov videla len 45 minút za posledných päť rokov, zatiaľ čo druhého stretla iba štyrikrát. „Vzťahy s tínedžermi sú zložité. Cítim sa týmto všetkým ponížená a vždy som ich prosila – takmer žobrala – aby boli súčasťou môjho života,“ napísala Spears.
„Žiaľ, vždy boli svedkami nedostatku rešpektu, aký mi prejavoval ich vlastný otec,“ pokračovala. „Musia prevziať zodpovednosť sami za seba,“ dodala. Spears sa zároveň ohradila proti tvrdeniam, ktoré Federline uvádza v knihe: „Verte mi, tie biele lži v tej knihe idú rovno do banky – a ja som jediná, ktorá naozaj trpí.“ Speváčka dodala, že napriek všetkému svojich synov stále miluje. Federline v autobiografii You Thought You Knew opisuje, že mal obavy o jej správanie už roky pred zrútením v roku 2008, po ktorom bola Spears hospitalizovaná a zverená do opatrovníctva.
Tvrdí, že sa obával o ich deti. Ich manželstvo trvalo od roku 2004 do 2006 a po rozvode Federline získal plnú starostlivosť o deti. Ako píše Dailymail.com Federlineova kniha má vyjsť 21. októbra a sľubuje mimoriadne intímny a úprimný pohľad na jeho život s popovou hviezdou. „Som inteligentná žena, ktorá sa snaží žiť pokojný a súkromný život. Hovorím o tom, pretože už mám dosť – a každá skutočná žena by urobila to isté," dodala na záver zronená Britney.