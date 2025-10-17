Krásna modelka sa snáď pomýlila: Do spoločnosti dorazila len v SEXI prádielku!

HOLLYWOOD - Na predhalloweenskej párty vo West Hollywoode sa o najväčší rozruch postarala svetová šampiónka v rodeu a modelka Kina Tavarozi. Do klubu dorazila v outfite, ktorý spôsobil menší módny šok
Na hollywoodskej párty bolo poriadne horúco! Svetová šampiónka v rodeu a zároveň úspešná modelka Kina Tavarozi sa postarala o poriadny rozruch hneď pri svojom príchode. Na oficiálnu predhalloweensku párty známych módnych značiek, ktorá sa konala v prestížnom nočnom klube vo West Hollywoode, dorazila vo veľmi odvážnom outfite – ak sa to vôbec dá tak nazvať.
Už pri vstupe sa všetky pohľady otočili jej smerom. Kina sa rozhodla pre leopardie spodné prádielko doplnené len tenkým županom, ktorý viac odhaľoval než skrýval. Mnohí by sa však zhodli, že jej outfit by sa možno lepšie hodil za zatvorené dvere spálne než na verejnú akciu. No v prostredí, kde sa extravagantnosť a provokácia často považujú za formu umenia, možno len ťažko povedať, kde končí odvaha a začína prehnaná exhibícia.
