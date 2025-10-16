Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Krásna tehuľka aj PLUS SIZE modelky!

NEW YORK - Victoria’s Secret Fashion Show sa minulý rok vrátila po niekoľko ročnej pauze. A po roku si fanúšikovia z celého sveta mohli tento módny sviatok vychutnať opäť. Prestížna módna udalosť sa konala v ikonickom Brooklyn Navy Yard v New Yorku, kde sa zišla absolútna elita svetového modelingu aj šoubiznisu. Večer otvorila krásna tehuľka a aktuálny ročník dokázal, že mólo už dávno nie je len pre superštíhle modelky!
Na móle to žiarilo ako nikdy predtým. Gigi a Bella Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima či Behati Prinsloo predviedli dokonalé postavy a zmyselné modely, ktoré spojili luxus, ženskosť a moderný štýl. Kolekcie boli odvážnejšie, udržateľnejšie a plné nových dizajnov, ktoré ukázali, že Victoria’s Secret ide s dobou.
O hudobný sprievod sa postarali Missy Elliott, Karol G, Madison Beer a K-pop skupina TWICE, ktorí svojimi vystúpeniami rozprúdili atmosféru a postarali sa o jeden z najpamätnejších večerov módneho sveta. Šou otvárala tehotná modelka Jasmine Tookes, ktorá sa okamžite stala hviezdou večera. Na móle však nechýbali ani anjelikovia s typicky dokonalými figúrami...
No tento ročník tiež dokázal, že mólo už dávno nie je len pre ultraštíhle modelky a spodnú bielizeň predvádzali aj ženy s krivkami typu krv a mlieko, ktoré si od publika vyslúžili veľké ovácie. Po dlhých rokoch kritiky a prestávke značka dokázala, že „anjelská éra“ ešte neskončila – len sa zmenila. Nová éra Victoria’s Secret stavia na rozmanitosti, sebadôvere a sile žien.
Viac FOTO v GALÉRII vyššie!
