Náhla SMRŤ ikonickej Diane Keaton (†78): Rodina odhalila PRÍČINU!

LOS ANGELES - Cez víkend svet filmu zasiahla smutná správa – vo veku 78 rokov zomrela hollywoodska ikona Diane Keaton (†78). Rodina teraz zverejnila, čo stálo za jej náhlou smrťou.
POSLEDNÉ CHVÍLE Diane Keaton (†79): Do nemocnice ju brali HASIČI... Pohľad na jej syna láme srdce!
Podľa oficiálneho vyhlásenia pre magazín PEOPLE herečka podľahla zápalu pľúc. „Rodina Keatonovcov je nesmierne vďačná za všetky odkazy plné lásky a podpory, ktoré dostala počas uplynulých dní po strate svojej milovanej Diane, ktorá zomrela 11. októbra na zápal pľúc,“ uviedli v stanovisku.
Životný omyl legendárneho Al Pacina: Po smrti Diane Keaton (†79) trpko ľutuje túto jednu vec!
Blízki zároveň požiadali fanúšikov, aby si herečku uctili spôsobom, ktorý by si sama priala. „Diane milovala zvieratá a vždy pomáhala ľuďom bez domova. Preto by akékoľvek príspevky na miestne potravinové banky alebo útulky pre zvieratá boli nádhernou poctou jej pamiatke,“ dodala rodina. Po herečke zostali jej adoptované deti - 29-ročná dcéra Dexter a 25-ročný syn Duke.
TMZ cez víkend informoval, že záchranári zasahovali v jej dome v Los Angeles v sobotu ráno okolo 8:00. Na mieste pomáhali jednej osobe, ktorou podľa zdrojov mala byť práve Keaton. Herečku previezli do neďalekej nemocnice, no lekári jej už, žiaľ, nedokázali pomôcť. Diane Keaton patrila medzi najobľúbenejšie herečky Hollywoodu. Preslávila sa ikonickými filmami ako Annie Hall, Krstný otec či Lepšie neskoro ako nikdy. Za svoju kariéru získala množstvo ocenení vrátane Oscara.