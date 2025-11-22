Strach a obavy o Britney Spears: Zvláštne FOTO paparazzov!

LOS ANGELES - Slávna speváčka Britney Spears (43) opäť raz plní stránky bulváru. V médiách sa totiž objavili zábery bulvárnych fotografov, na ktorých známa blondínka odchádza z reštaurácie a v rukách zviera plný pohár na šampanské.
Mnohí fanúšikovia Britney Spears sa netaja tým, že majú o ňu veľké obavy. Jej bývalý manžel Kevin Federline vydal koncom októbra memoáre s názvom You Thought You Knew, v ktorých odznelo množstvo šokujúcich tvrdení.
Kevin napríklad uvádza, že Britney užívala lieky a pila alkohol, keď bola tehotná. Spomínal aj na moment, keď ju načapal pri užívaní kokaínu v čase, keď ešte dojčila ich synov. Tých podľa jeho slov ohrozovala pomerne pravidelne. V knihe napríklad spomína na moment, keď ju našiel stáť pri dverách detskej izby s nožom v ruke.
Britney na margo týchto šokujúcich obvinení uvádza, že Federline vydal knihu len preto, aby z nej profitoval, keďže mu viac nie je vyplácané výživné. Svojho exmanžela obvinila z manipulovania a netají sa tým, že toto všetko je pre ňu extrémne zraňujúce. „Cíti sa zradená a zahanbená. Všetko to otvára tie staré rany,” uviedol k tomu zdroj z jej okolia.
Nie je tajomstvom, že speváčka v minulosti bojovala s psychickými problémami. Aj preto sa fanúšikovia obávajú, že táto situácia by ju opäť raz mohla zlomiť. Obavy sa stupňujú aj v súvislosti s fotkami, ktoré sa aktuálne objavili v médiách.
Paparazzi nafotili Britney ako odchádza z istej reštaurácie a v ruke drží plný pohár na šampanské. K autu sa presúva za asistencie zamestnanca reštaurácie a nasadá do svojho auta... Spears po zverejnení týchto záberov popiera, že by v daný moment pila alkohol. Zároveň na svojom profile na sociálnych sieťach označila paparazzov za neuveriteľne zlých. „Nemôžem ísť nikam bez toho, aby ma niekto neobťažoval. Je to také urážlivé,” vyjadrila sa speváčka.
Minulý mesiac vraj Spears videli, ako po večernom posedení s priateľmi nastúpila do auta a pri šoférováni sa nedržala vo vymedzenom jazdnom pruhu.