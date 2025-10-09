Manželka Justina Biebera opäť provokuje: Na najnovších záberoch predviedla dokonalý zadok!

Hailey Bieber (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES – Americká modelka Hailey Bieber je okrem iného známa aj svojou krásou, ktorou pravidelne ohuruje svojich fanúšikov. Inak tomu nebolo ani pri posledných záberoch, ktoré zverejnila.
Slávna kráska prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram propagovala jeden z prípravkov, ktoré ponúka jej značka Rhode Beauty. Tá sa sústredí na predaj produktov zameraných na starostlivosť o tvár a mejkapov.
Popri tom však sledujúcim, ktorých má na spomínanom profile viac ako 55 miliónov, ukázala aj čo to zo svojej krásy. Na viacerých záberoch v príspevku totiž vystavila na obdiv svoju dokonalú postavu a hlavne zadok, ktorým potešila srdcia prevažne mužských priaznivcov.