Hollywoodska kráska (28) po rozchode so snúbencom: Zbalila hudobného magnáta (44)!

LOS ANGELES - Nie je to len obyčajný hollywoodsky románik! Hviezda seriálu Eufória Sydney Sweeney (28) a hudobný magnát Scooter Braun (44), ktorý odštartoval kariéry Justina Biebera či Ariany Grande, tvoria nový pár a podľa zdrojov je to medzi nimi naozaj vážne!
„Nie je to nič nezáväzné. Sú spolu naplno – na plný plyn,“ prezradil zdroj pre Page Six. A dvojica sa už ani nechce skrývať, potvrdzujú to nové paparazzi zábery - dvojicu videli, ako sa cez víkend držia za ruky na dvojitom rande s jej herečkinými rodičmi v Universal Studios Hollywood. Deň predtým bol Scooter na jej narodeninovej párty a ešte minulý týždeň si spolu vyrazili na večeru do reštaurácie Jon and Vinny’s v Brentwoode.
Vzťah slávnej herečky vážnu krízu neustál: Najskôr zrušená svadba, teraz prišiel definitívny koniec!
Aj keď dvojicu delí 16 rokov, zdroje hovoria jasne: toto nie je krátky flirt. „Scooter je veľmi vyberavý, koho si pustí do blízkosti, má deti. Ak je s ňou, znamená to, že mu na nej naozaj záleží,“ prezradil zdroj. Braun má tri deti s bývalou manželkou Yael Cohen, s ktorou sa rozviedol v roku 2022. Toto je jeho prvý oficiálny vzťah od rozchodu – a jeho priatelia tvrdia, že je len otázkou času, kedy pôjde ešte viac „all in“. „Poznáme ho, nič dlho neutají. Začne o nej postovať na sociálnych sieťach a možno sa zapojí aj do jej kariéry,“ tvrdí zdroj a dodáva, že práve to z neho robí úspešného biznismena.
Sydney a Scooter sa prvýkrát ukázali spolu v júni na svadbe Jeffa Bezosa v Benátkach. Vtedy ešte pôsobili nenápadne, bez prejavov náklonnosti. Dnes je však jasné, že medzi nimi preskočila iskra – a podľa všetkého ide o vzťah, ktorý berú obaja vážne. Sydney sa začiatkom tohto roka rozišla so snúbencom Jonathanom Davinom.
