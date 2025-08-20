FALOŠNÝ Justin Bieber spôsobil ošiaľ: Pobláznil OCHRANKU aj fanúšikov... Doživotný ZÁKAZ!

LAS VEGAS - Imitátor Justina Biebera nachytal ochranku v luxusnom lasvegaskom klube. Pred davom vystúpil s hitmi popovej hviezdy a stihol si objednať fľaše za tisíce dolárov, kým organizátori zistili, že ide o podvodníka.
Las Vegas zažilo kuriózny večer. Do nočného klubu XS, ktorý sa nachádza vo Wynn Las Vegas, sa dostal imitátor Justina Biebera a presvedčil ochranku, že je skutočná popová hviezda. Na pódiu potom zaspieval niekoľko jeho hitov, zatiaľ čo dav fanúšikov si myslel, že ide o slávneho speváka. Hlavnou hviezdou večera bol DJ Gryffin, ktorý sa nechal nachytať rovnako ako návštevníci. Vo videu na Instagrame vysvetlil, že mu ľudia z údajných sprievodných osôb oznámili, že Bieber chce zaspievať.
„Ako ma Bustin Jieber dostal počas môjho vlastného setu,“ napísal k záznamu a dodal so smiechom: „Tmavý klub a hlasná hudba mi v tom vôbec nepomohli…“ Publikum nadšene tancovalo a natáčalo Desclosa na telefóny, no pravda vyšla najavo až po niekoľkých minútach. „Po 4 minútach a 27 sekundách niečoho, čo znelo ako Justin Bieber… som sa dozvedel tú najhoršiu správu. Úplný podvod,“ priznal sklamaný DJ. Nie všetci návštevníci vzali situáciu s humorom.
„Dať si tie ISTÉ tetovania ako Justin Bieber, prísť do klubu a snažiť sa oklamať kasíno o fľaše v hodnote 10 000 dolárov, to je šialené…“ nešetril kritikou istý fanúšik. Samotný imitátor, Dylan Desclos sa bránil tým, že išlo o akciu jeho tímu. V príspevku na TikToku (ktorý bol neskôr zmazaný) uviedol: „Pre vašu informáciu, nebol som to ja, kto sa vydával za skutočného Justina, ale môj tím za tým stál. Jasné, že som bol ten, kto prešiel cez ochranku, ale vždy hovorím, že som len dvojník…“
Kým prišiel o šancu zabávať publikum, stihol si so svojou partiou objednať fľaškový servis v hodnote takmer 10-tisíc dolárov. Účet síce zaplatil, no z podniku bol vykázaný a zároveň dostal doživotný zákaz vstupu do rezortu Wynn. Desclos napodobňuje kanadského speváka už takmer osem rokov. Tentoraz mu však jeho „belieberský“ sen priniesol poriadne trpkú dohru.
