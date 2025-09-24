ZVRAT v afére z koncertu Coldplay: Manžel nevernej HR tam bol tiež... S novou milenkou!

FOXBOROUGH - Aféra z koncertu Coldplay naberá nový, poriadne šokujúci rozmer! Kým svet riešil objatie šéfa technologickej firmy Andyho Byrona s HR šéfkou Kristin Cabot, do hry vstupuje aj jej manžel Andrew. Ten vraj nebol v Japonsku, ako sa pôvodne hovorilo, ale priamo na koncerte… a nie sám. Spoločnosť mu vraj robila nová priateľka!
Ups! VIDEO, ktoré sa stalo HITOM internetu: Hviezda Coldplay ODHALILA NEVERU... Priamo na koncerte!
Uplynuli už dva mesiace, čo sociálne siete obletelo video z koncertu Coldplay v americkom Massachusetts. Kamery tam vtedy zachytili bývalého CEO firmy Astronomer Andyho Byrona v objatí s HR firmy Kristin Cabot. A keď dvojica zbadala svoje tváre na veľkoplošných obrazovkách okamžite sa začali schovávať.
Frontman kapely ich reakciu okomentoval slovami: „Buď majú aféru alebo sú len veľmi hanbliví.“ Video sa potom okamžite stalo virálnym a na jeho základe vzniklo veľa paródií. A prichytenej dvojici zmenilo život od základov - Byron hneď na druhý deň rezignoval z funkcie generálneho riaditeľa a HR sa svojho postu vzdala približne o týždeň neskôr.
Odhalenie AFÉRY na koncerte Coldplay: VYHLÁSENIE neverného riaditeľa... Firma tvrdí, že je to FEJK!
Prekvapením však sú slová blízkeho zdroja z okolia Kristin. Vraj o žiadnu aférku medzi nimi nešlo. „Mali len dobrý pracovný vzťah a priateľstvo. Nebolo správne objímať sa so šéfom na koncerte, Kristin to uznáva. Ale pád a strata práce sú nefér,“ uviedol pre magazín People s tým, že Kristin bola v tom čase navyše s manželom už rozídená.
A jeho ďalšie slová sú ešte väčším prekvapením. Spočiatku sa síce hovorilo, že Kristinin manžel Andrew Cabot, bol v tom čase v Japonsku... No vraj to tak nebolo. Nielen, že v tom čase dvojica už spolu nežila, ale Andrew bol vraj na spomínanom koncerte Coldplay tiež. Dokonca na rande s inou ženou!
ZVRAT v milostnej AFÉRE z koncertu Coldplay: Po 2 mesiacoch sa vyjadril manžel neverníčky!
Kristin podala oficiálnu žiadosť o rozvodu 13. augusta a sám jej manžel pre médiá potvrdil, že ich vzťah sa rozpadol oveľa skôr pred verejnou aférou. No zatiaľ čo internet sa na incidente bavil a zaplavili ho vtipné paródie, Cabot si prešla peklom. Podľa blízkych dostala počas prvých troch dní až 900 vyhrážok smrťou. „Ľudia stáli pri jej aute, keď vyzdvihovala syna, smiali sa jej, fotili si ju a ukazovali prstom,“ opísal situáciu zdroj pre People.
