Aká matka, taká Katka: Dcéra Madonny ukázala takmer všetko!

NEW YORK - Dcéra legendárnej popovej kráľovnej Madonny (67), Lourdes Leon (28), opäť vzbudila pozornosť. Na oslave novej kolekcie značky Valentino v New Yorku sa predviedla v odvážnom a provokatívnom outfite, ktorý odhalil takmer všetko. Sebavedomý vzhľad potvrdil, že kráča v šľapajach svojej slávnej mamy a nebojí sa módnych experimentov.
Dcéra popovej ikony Madonny, Lourdes Leon, sa nebojí provokovať. Na prestížnej módnej prehliadke známej značky v New Yorku, sa stala jednou z hlavných hviezd večera. Mladá speváčka prišla v odvážnych šatách, ktoré okamžite pútali pozornosť všetkých prítomných. Na sebe mala hačkovaný kus čiernej látky s hlbokým výstrihom až po pupok. Nohy mala taktiež celé odhalené.
Jej styling pôsobil drzo, sebavedomo a zmyselne – presne v duchu, akým bola známa aj jej slávna mama Madonna. Transparentné detaily, odhalené krivky a extravagantné doplnky podčiarkli celkový dojem. Lourdes tak pokračuje v odkaze svojej mamy, ktorá sa nebála sa prekračovať hranice.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%