ZVRAT v milostnej AFÉRE z koncertu Coldplay: Po 2 mesiacoch sa vyjadril manžel neverníčky!

FOXBOROUGH - V júli sa stalo hitom internetu video, ktoré zachytávalo ženatého šéfa spoločnosti Astronomer Andyho Byrona a jeho vydatú kolegyňu Kristin Cabot na koncerte Coldplay. Podľa ich reakcie bolo jasné, že "kiss cam" ich načapala pri niečom, čo sa snažia utajiť. Po 2 mesiacoch sa vyjadril manžel nevernej personalistky. Všetko to bolo vraj inak!
Ups! VIDEO, ktoré sa stalo HITOM internetu: Hviezda Coldplay ODHALILA NEVERU... Priamo na koncerte!
Sociálnymi sieťami sa v júli začalo šírit video, ktoré bolo zachytené na koncerte Coldplay na štadióne Gillette vo Foxborought v štáte Massachusetts. Kamera zachytila zamilovaný párik... No len čo sa objavili na veľkoplošnej obrazovke, sa začali schovávať. Žena sa rýchlo otočila chrbtom, aby si zakryla tvár a muž úplne ušiel zo záberu.
Odhalenie AFÉRY na koncerte Coldplay: VYHLÁSENIE neverného riaditeľa... Firma tvrdí, že je to FEJK!
„Čože? Buď majú pomer alebo sú len veľmi hanbliví,“ zahlásil vtedy Chris Martin. Ako sa napokon ukázalo, kamery zachytili ženatého šéfa spoločnosti Astronomer Andyho Byrona a jeho vydatú kolegyňu Kristin Cabot, ktorá v spoločnosti pôsobí ako personalistka. A ich pomer sa darilo držať v tajnosti až kým sa neobjavili na koncerte Coldplay.
Dva mesiace po afére sa verejne vyjadril Kristinin manžel Andrew. A svojimi slovami šokoval - Kristin ho vraj nepodviedla. Dvojica vraj už v tom čase žila oddelene. Minulý mesiac personalistka navyše oficiálne požiadala o rozvod. „Andrew a Kristin sa potichu a priateľsky rozišli už niekoľko týždňov pred koncertom Coldplay,“ uviedol pre magazín People hovorca Andrewa, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Privateer Rum.
„O ich rozhodnutí rozviesť sa už bolo rozhodnuté pred tým večerom,“ pokračoval hovorca. „Teraz, keď je rozvod podaný verejne, Andrew dúfa, že to ukončí špekulácie a dopraje jeho rodine opäť súkromie, ktoré si vždy vážili,“ dodal. Šokujúce sú však aj slová jeho prvej manželky Julie Cabot. Podľa jej slov Andrew nie je dobrý človek. „Preto som po incidente dostala veľa správ od ľudí s jediným slovom: karma. Bolo to ako: čo dáš, to dostaneš,“ vyjadrila sa. Po škandále Kristin a Byron odstúpili zo svojich funkcií v Astronomeri.