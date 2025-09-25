Obrovská radosť hviezdnej Rihanny: V tajnosti porodila... Prvé FOTO!

LOS ANGELES - Z hviezdnej Rihanny (37) sa stala trojnásobná mama. Speváčka porodila v tajnosti už minulý týždeň.
Hudobná ikona Rihanna a raper A$AP Rocky sa opäť stali rodičmi. V sobotu 13. septembra privítali na svet svoje tretie dieťatko – dievčatko, ktorému dali meno Rocki Irish Mayers. Radostnú správu oznámila speváčka prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila prvé dojímavé fotografie. Na jednej z nich drží malú Rocki v náručí, ďalšia zachytáva jemné rukavičky so stužkami. A Rihanna si pri tejto príležitosti nasadila prsteň s nápisom Mama.
Pár potvrdil, že očakáva ďalší prírastok na červenom koberci Met Gala, kde speváčka ukázala tehotenské bruško. Spolu s raperom už majú dvoch synov – RZA prišiel na svet v roku 2022 a Riot o rok neskôr.
