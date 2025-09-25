ODVÁŽNY outfit talianskej herečky: Chcela byť SEXI, ale... Odkážte jej, že takto sa to NEROBÍ!

MILÁNO - Na afterparty po módnej šou Gucci v Miláne sa stala stredobodom pozornosti! Talianskej herečke a modelke Mariacarle Boscono to tentoraz celkom nevyšlo. Pod tenkou látkou šiat jej presvitali biele nohavičky.
Talianska herečka a modelka Mariacarla Boscono opäť dokázala, že sa nebojí experimentovať. Na prestížnej afterparty, ktorá nasledovala po módnej šou značky Gucci v Miláne, sa objavila v kreácii, ktorá okamžite vyvolala rozruch medzi prítomnými. Mariacarla si obliekla priesvitné šaty, ktoré nechali len veľmi málo priestoru pre fantáziu.
Pod tenkou látkou totiž jasne presvitali jej biele nohavičky, čo sa okamžite stalo hlavnou témou večera. Hoci podobné výstredné outfity k módnemu svetu patria a celebrity často hľadajú spôsoby, ako zaujať, v tomto prípade sa zdá, že experiment vyšiel trochu inak, než by si sama priala. Je zrejmé, že chcela byť veľmi sexi, no jej celkový outfit pôsobí tak, akoby si zabudla doma čierne nohavičky, a tak si musela nechať na sebe tie, čo mala. Takto sa to naozaj nerobí!
