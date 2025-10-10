V Japonsku sa rozpadá vládna koalícia: Odchádza z nej menšia strana Komeitó

TOKIO - Japonská strana Komeitó v piatok oznámila svoj odchod z vládnej koalície, ktorú dlhé roky tvorila s Liberálnodemokratickou stranou (LDP) novej predsedníčky Sanae Takaičiovej. Strany spolupracovali 26 rokov, a to aj keď neboli pri moci. LDP sa podľa japonských médií teraz bude musieť pokúsiť nadviazať spoluprácu s opozičnými stranami, aby v parlamente zabezpečila schválenie Takaičiovej do funkcie premiérky. Informuje správa agentúry AFP.
Líder Komeitó Tecuo Saitó členom svojej strany zdôvodnil odchod z koalície tým, že LDP sa nepostavila uspokojivo k škandálu s nepriznanými peniazmi pre svoju kampaň vo výške 600 miliónov jenov (približne 3,4 milióna eur). V dôsledku škandálu v decembri 2023 podali demisiu traja ministri. Saitó súčasne podľa agentúry Reuters oznámil, že Komeitó v parlamente nepodporí premiérsku kandidatúru Takaičiovej, ktorú si LDP zvolila za predsedníčku začiatkom októbra.
Neprijala návrh koaličného partnera
Odchod Komeitó z koalície podľa denníka The Japan Times súvisí aj s tým, že LDP neprijala návrh svojho koaličného partnera na sprísnenie obmedzení politických darov od firiem, ktorých je zďaleka najväčším príjemcom.
Až doteraz sa očakávalo, že Takaičová vo funkcii premiérky určite nahradí Šigerua Išibu, ktorý 7. septembra po necelom roku vo funkcii odstúpil pre neúspech LDP v parlamentných voľbách. LDP v Japonsku vládne takmer nepretržite od roku 1955, no ani v jednej z parlamentných komôr v súčasnosti nemá väčšinu. Bez Komeitó bude LDP pre schválenie zákonov potrebovať podporu najmenej dvoch iných strán, vysvetlila agentúra Reuters.