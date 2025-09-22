Hviezdny herec odhalil TAJOMSTVO dlhoročného manželstva: TOTO mu zachránilo vzťah!

LOS ANGELES - Hollywoodsky fešák Matthew McConaughey odhalil, čo drží jeho manželstvo s Camillou Alves už 13 rokov pokope. Nie sú to drahé darčeky ani romantické výlety, ale...
Herec Matthew McConaughey sa podelil o prekvapivý recept na harmonický vzťah. V novej knihe Poems & Prayers aj v nedávnom rozhovore prezradil, že práve zmena veľkosti manželskej postele mala pozitívny vplyv na jeho 13-ročné manželstvo s modelkou a podnikateľkou Camillou Alves.
„Najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť pre svoje manželstvo,“ píše McConaughey vo svojej zbierke. „Jedna z ciest, ako sa určite posunúť vpred, je zbaviť sa tej king-size postele a spať na queen-size," prezradil pre Fox News. Podľa herca, obrovské postele môžu manželov paradoxne odcudziť. „Jedno ráno sa zobudím … pozriem sa a Camilla je odo mňa vzdialená ďaleko ako futbalové ihrisko,“ spomína.
Aj večer, keď sa chcel pritúliť, tak sa doslova museli v takej veľkej posteli hľadať. Riešením sa stalo rozhodnutie zbaviť sa veľkej postele a zakúpiť si menšiu. „Zbav sa tej potvory,“ zavtipkoval herec. „Tak sme si kúpili queen-size, kde sme blízko pri sebe. Hovorím vám, je to dobré pre manželstvo," priznal. Dodal aj praktický benefit – v menšej posteli už nie je miesto pre ich tri deti, ktoré predtým radi chodili k rodičom.
McConaughey a Alves, ktorí sa zosobášili v roku 2012, spolu vychovávajú synov Leviho (17), Livingstona (12) a dcéru Vidu (15).
