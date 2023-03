Slávny herec ukázal rodinku: Syn je KÓPIOU svojho otca a dcéra? Tá je celá mama!

Nie je to tak dávno, čo sme na Topkách informovali o hororovom lete manželky Matthewa McConaugheyho. Lietadlo, v ktorom sa viezla aj Camila Alves, sa dostalo do silných turbulencií a začalo padať voľným pádom viac ako 1200 metrov. No napriek traumatickému zážitku na leteckú dopravu zjavne nezanevrela.

V týchto dňoch sa totiž objavila na Fashion weeku v Paríži a spolu s ňou aj jej dve deti, ktoré má so spomínaným hercom. A pri pohľade na nich bolo evidentné, ktorý po kom zdedil gény. Veď zatiaľ čo syn Levi má kučeravé vlasy a črty podobné slávnemu otcovi, dcéra Vida je zas na prvý pohľad celá mama. Obaja však zdedili dobrý pigment po svojej brazílskych predkoch.

A Matthewova manželka Camila? Tá vyzerala božsky ako vždy. Svoje sexi ženské krivky nahodila do elegantného svetlého kostýmu, ktorý doplnila sexi crop topom... A šmrnc celému outfitu dodala hadími lodičkami a kovbojským klobúkom. Krásnu rodinku má ten McConaughey, čo poviete?