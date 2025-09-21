Priscilla Presley šokuje: Detaily o živote jej dcéry (†54) s manipulatívnym Jacksonom (†50)!

LOS ANGELES - Priscilla Presley otvorene prehovorila o krátkom a búrlivom manželstve svojej dcéry Lisy Marie Presleyovej s Michaelom Jacksonom. V novej knihe priznala, že od začiatku mala z tejto svadby zlý pocit a bála sa, či ide naozaj o lásku.
„Bola som zdesená, keď mi Lisa oznámila, že sa chce vydať za Michaela,“ píše Priscilla v memoároch Softly, As I Leave You: Life After Elvis. Prezradila, že sa dcéry dokonca spýtala, či spolu majú intímny život, pretože kolovali fámy, že manželstvo je len naoko. Lisa jej však potvrdila, že s Jacksonom sexuálne žila. Priscilla však stále neverila, že ide o čistú lásku: „V kostiach som cítila, že Michael si neberie Lisu Marie, ale celú dynastiu Presleyovcov.“
Podľa nej chcel Jackson po škandáloch so zneužívaním detí (ktoré vehementne popieral) získať dobrú publicitu. Lisa Marie si pritom stála za tým, že Michael je nevinný. Priscilla dokonca opísala kráľa popu ako manipulatívneho muža: „Myslím si, že si na Lisu brúsil zuby dávno predtým, než si to ona vôbec uvedomila. Tá jeho detinská nevinnosť bola len maska.“ Vzťah so slávnym zaťom nazvala „bizarným“ a šokovala aj ďalším odhalením – Lisa jej vraj povedala, že Michael túžil po dieťati, no ona ju prosila, aby s tým ešte počkala.
Lisa Marie napokon po dvoch rokoch požiadala o rozvod, čo Priscilla privítala so slovami, že „priam počula, ako si Elvis vydýchol“. Ďalšou pikoškou sú posmrtné memoáre Lisy Marie From Here to the Great Unknown, ktoré zostavila jej dcéra Riley Keough. V nich Lisa šokuje tvrdením, že Michael jej na začiatku vzťahu povedal, že je panic. „Priznal sa, že mal iba bozky s Tatum O’Neal a Brooke Shields. A vraj aj Madonna sa ho snažila zbaliť, ale nič sa nestalo,“ napísala.
Lisa tiež spomínala, že zo začiatku bola vydesená: „Nechcela som urobiť nesprávny krok. Ale keď sa rozhodol, že ma pobozká, prosto to urobil. On všetko inicioval. A keď prišlo na sex, bola som šokovaná. Myslela som si, že počkáme do svadby, ale on povedal: ‚Nebudem čakať!‘“