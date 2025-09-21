ZÁHADNÁ SMRŤ herca Ivana Luťanského (†30): Autonehoda vo Vietname, ale... V hlave mal DIERU!

VIETNAM - Mal našliapnuté na hviezdnu kariéru, no vo veku 30 rokov zomrel za záhadných okolností. Dodnes zostáva smrť českého herca Ivana Luťanského (†30) obostretá množstvom otáznikov. Oficiálna verzia hovorí o autonehode vo Vietname… no rodina je presvedčená, že pravda bola oveľa desivejšia.
Ivan Luťanský odletel do Vietnamu 12. júla 1983. O necelé tri týždne, 3. augusta, dostal jeho brat Štěpán šokujúcu správu – Ivan zahynul pri nehode v provincii Ha Tinh. Podľa oficiálnej verzie sa počas jazdy džípom pokazilo riadenie, vozidlo vletelo do priekopy a narazilo do stromu. Prevrátený džíp mal Ivana, ako jediného z piatich pasažierov, privaliť.
K nehode malo prísť 1. augusta a už 3. augusta bolo telo na letisku v Prahe. V jutovom vreci. Rodina nemusela zaplatiť ani halier za prevoz. Keď však chceli zosnulého identifikovať, úradníci im to zakázali – údajne bolo telo „majetkom štátu“ a identifikáciu mal urobiť veľvyslanec podľa pasu.
Šok pri truhle
Podivné okolnosti rodinu nenechali na pokoji. Niekoľko dní pred pohrebom podplatili pracovníčku cintorína, aby mohli aspoň na chvíľu otvoriť rakvu. To, čo videli, im vyrazilo dych: „Tvár bola pomaľovaná, vraj vietnamský pohrebný rituál. A v spánku mal dieru, do ktorej bola zastrčená kytička,“ opísal brat Štěpán.
Rodina žiadala pitvu – tá však bola len formálna. Lekárka odmietla ukázať vietnamskú pitevnu správu a jednoducho potvrdila oficiálnu verziu.
Hororová verzia: dávka zo samopalu!
Štěpán sa ale nevzdal a pátral ďalej. Od ľudí, ktorí vo Vietname pôsobili, sa dozvedel šokujúce informácie: „Keď boli na prehliadke miestneho družstva, prišli tam banditi a chceli ukradnúť výplaty. Ivan bol karatista, tak sa im postavil. A bez varovania dostal dávku zo samopalu,“ tvrdí. „Jedna pani nám volala, že jej dcéra na medicíne bola pri praxi. na pitve človeka, ktorého priviezli z Vietnamu rozstrielaného samopalom,“ dodal brat. To by vysvetľovalo aj záhadnú ranu v hlave.
Mlčanie, ŠtB a politika
Prečo sa smrť obľúbeného herca tak ututlávala? Odpoveď možno tkvie v politike. V 80. rokoch prichádzali do Československa tisíce Vietnamcov. V spoločnosti panovali protivietnamské nálady a správa, že mladý idol zomrel rukou „vietnamských banditov“, by všetko len zhoršila. Podľa rodiny bol preto celý prípad zametený pod koberec – v záujme oboch krajín.