Rok a pol od POŽIARU luxusného sídla svetovej hviezdy: FOTO Vyhorená stavba chátra... Má to na háku!

LOS ANGELES - Britská modelka a herečka Cara Delevingne si zo straty domu v Los Angeles veľkú hlavu nerobí. Vila, ktorú v marci 2024 zničil požiar, dodnes chátra, no hviezda už medzitým investovala do nového luxusného sídla za 11 miliónov dolárov.
Už je to rok a pol, čo luxusná vila britskej modelky a herečky Cary Delevingne v Los Angeles zhorela do základov. Po ničivom požiari z marca 2024 zostala na mieste len zhorená stavba, ktorá dnes vyzerá doslova ako ruina.
TRAGÉDIA slávnej modelky: Zhorela jej luxusná vila... Obrovský strach o milované mačky!
Nik sa o ňu nestará, časom sa čoraz viac rozpadá a okolie pôsobí zanedbane. Zdá sa však, že samotnú majiteľku to vôbec netrápi. Cara Delevingne sa k celej situácii príliš nevyjadruje a rozhodne nepôsobí dojmom, že by sa snažila svoj niekdajší dom opraviť alebo aspoň zabezpečiť.
SMUTNÝ POHĽAD na luxusné sídlo svetovej hviezdy: Týždeň po VEĽKOM POŽIARI... Toto z neho zostalo!
Namiesto toho si bez väčších okolkov zadovážila nové bývanie – luxusný dom v hodnote 11 miliónov dolárov, ktorý si nedávno kúpila. Zatiaľ čo iní by stratou domu trpeli alebo sa snažili riešiť, čo s ruinou po požiari, ona jednoducho obrátila list a pokračuje ďalej.
