Leonardo DiCaprio nikdy nevyzeral lepšie: SCHUDOL a... Teraz by zbalil ešte mladšiu!

NEW YORK - Leonardo Dicaprio (50) nikdy nevyzeral lepšie. Na premiére filmu sa poriadne blysol. Teraz by zbalil ešte mladšiu!
Slávny hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio zažiaril na premiére svojho najnovšieho filmu One Battle After Another v New Yorku. Ako už býva zvykom, jeho príchod vzbudil okamžitú pozornosť. DiCaprio, ktorý pred pár týždňami oslávil okrúhliny, sa na červenom koberci ukázal v elegantnom sivom dvojradovom saku so žiarivými gombíkmi, rozopnutou svetlou košeľou bez kravaty a v dokonale vyleštených poltopánkach.
Jeho outfit pôsobil štýlovo a mladistvo, no najviac prekvapil jeho zmenený vzhľad – herec bol viditeľne štíhlejší a sviežejší. Doslova omladol. Prítomní si všimli, že DiCaprio zhodil niekoľko kíl, najmä v oblasti brucha. Otázkou však zostáva, čo stojí za jeho premenou. Je to dôsledok novej životosprávy, prísnejšieho tréningového plánu a zdravšej stravy?
Alebo má na jeho svieži vzhľad vplyv jeho mladá partnerka, talianska modelka Vittoria Ceretti (27)? A nevylučuje sa ani možnosť, že si herec doprial jemné estetické zákroky, ktoré mu pridali na mladistvom výzore. Nech už je dôvod akýkoľvek, jedno je isté – Leonardo DiCaprio by teraz zbalil ešte mladšiu!
