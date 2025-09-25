V Pobedime horel na poli kombajn, príčinu požiaru vyšetrujú

POBEDIM - Zásah profesionálnych i dobrovoľných hasičov si v utorok (23. 9.) vyžiadal požiar kombajnu v katastri obce Pobedim v okrese Nové Mesto nad Váhom. Došlo k nemu pri kosení na poli. Príčinu požiaru vyšetrujú. Informovalo o tom vo štvrtok Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Požiar likvidovali štyria príslušníci HaZZ z Nového Mesta nad Váhom s dvoma kusmi techniky a dobrovoľní hasiči z obce Pobedim. „Po príchode profesionálnych hasičov na miesto už postihnutý kombajn, z ktorého sa dymilo, pomocou jedného hasebného prúdu hasili a okolie požiariska ochladzovali dobrovoľní hasiči s dvomi kusmi techniky,“ uviedol HaZZ.
Po likvidácii požiaru príslušníci HaZZ vykonali protipožiarne opatrenia, kombajn skontrolovali termovíznou kamerou, po čom miesto udalosti odovzdali zisťovateľovi príčin vzniku požiarov. „Pri udalosti sa nikto nezranil. Taktiež nedošlo k úniku prevádzkových kvapalín zo stroja,“ dodal HaZZ.