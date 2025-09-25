Hasiči zasahovali pri požiari autobusu v Martine: Škodu predbežne vyčíslili na 165-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
MARTIN - Zásah hasičov si vyžiadal požiar autobusu v stredu (24. 9.) dopoludnia na Kollárovej ulici v Martine. Škodu predbežne vyčíslili na 165.000 eur, príčinou vzniku požiaru bola technická porucha na elektroinštalácii vozidla. Informovalo o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Oheň likvidovalo sedem príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ v Martine s tromi kusmi techniky. „Z dôvodu silného zadymenia zásah realizovali za použitia autonómnych dýchacích prístrojov,“ uviedol HaZZ.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
Pri požiari podľa neho nedošlo k žiadnemu zraneniu.