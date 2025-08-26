Zdravotné ťažkosti po AUTONEHODE... Herečka Naďa Konvalinková musela pod nôž: Vážna OPERÁCIA!

PRAHA - Herečka Naďa Konvalinková (74) si musela ľahnúť pod nôž. Po vážnej autonehode, ktorá sa odohrala pred rokom, lekári rozhodli, že je nevyhnutné vymeniť jej bedrový kĺb.
Autonehoda sa stala krátko po tom, ako herečka podstúpila laparoskopickú operáciu oboch kolien. „Bolo to na Barrandovskom moste, pán nedobrzdil a narazil do mňa naozaj silno. Asi sa vo mne niečo pohlo,“ prezradila pre Aha! Naďa. Lekári jej tak po roku od nehody odporučili výmenu bedrového kĺbu.Tento zákrok nasledoval po komplikáciách, ktoré vznikli po nehode.
„Tím lekárov odviedol perfektnú prácu,“ pochválila Konvalinková zdravotníkov, ktorí sa o ňu starali v motolskej nemocnici. Po operácii, ktorá nebola jednoduchá, sa rozhodla vybrať do známych kúpeľov v Luhačoviciach. Tam, aj s francúzskymi barlami, pravidelne prechádza kúpeľným parkom a pomaly sa zotavuje.
Konvalinková je známa svojím pozitívnym prístupom k životu a nemieni sa vzdať ani teraz. Aj napriek zdravotným ťažkostiam si zachováva optimizmus. „Keď sa na svet budete pozerať tragicky, tak taký bude,“ varuje. A práve tento prístup ju drží nad vodou. Aj keď ju trápi chôdza, verí, že už prešla tými najťažšími chvíľami, ktoré sa týkajú zdravia. Vie, že čo človek pošle do vesmíru, to sa mu aj vráti. A tiež plánuje ďalšiu veselú knižku. Vraj má historek na rozdávanie.
