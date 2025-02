Česká herečka má zdravotné ťažkosti: Trápenie s chôdzou! Drsná nehoda, operácie, bolesti!

Naďa Konvalinková (Zdroj: ČT)

Pri príchode do podniku Zelená záhrada vyzerala skvele – štíhlejšia, usmiata od ucha k uchu, s elánom zdravila hostí. No hneď pri prvých krokoch bolo jasné, že sa jej nekráča ľahko… „Tie kolená mi dávajú zabrať,“ priznala pred oslávencom a ďalšími hosťami, medzi ktorými nechýbal ani jej exmanžel Oldřich Kaiser (69). „Ale musím chodiť, inak by som sa už nepostavila,“ dodala pre český denník Blesk s úsmevom.

Za jej štíhlejším vzhľadom môže byť snaha zhodiť pár kíl, aby nezaťažovala operované kolená. A treba uznať, že aktuálne vyzerá skvelo! No jej zdravotné ťažkosti zhoršila autonehoda, ktorú mala minulý rok. „Pri Barrandovskom moste do mňa narazil chlap, čo pozeral do mobilu! O auto som prišla, mala som podliatiny,“ priznala herečka. A bolesti ju trápia dodnes! „Stále ma bolí ľavá strana – esíčko, platničky a podobne. Chodím k fyzioterapeutom, snažia sa ma dať dokopy. Snáď to bude dobré,“ dodala odhodlaná bojovníčka.





Naďa Konvalinková je známa z filmov ako Adéla ještě nevečeřela, Honza málem králem, Nesmrtelná teta či Obsluhoval jsem anglického krále. Okrem herectva je dlhoročnou bojovníčkou s nadváhou a vyskúšala už mnoho diét. Nedávno sa rozhodla pre tzv. Brr diétu, ktorá spočíva v ponáraní sa do ľadovej vody po každom jedle. Druhý pokus o tento "zázračný" kúpeľ sa jej však takmer stal osudným.priznala vtedy herečka, ktorá si nakoniec uvedomila, že zbytočne hazardovala so zdravím.