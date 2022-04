Známa česká herečka sa vyjedla na 104 kíl: Bŕŕŕ, tak túto DIÉTU rozhodne neskúšajte!

Naďa Konvalinková patrí k ženám, na ktoré sa s pribúdajúcim vekom nalepili kilá navyše.

Galéria fotiek (5) Naďa Konvalinková (vpravo) v rozprávke Honza málem králem (1977)

Zdroj: FS Barrandov

V istom čase jej váha dosiahla 104 kilogramov. Ako herečka prezradila na vlnách Českého rozhlasu, dopriala si len jedno výdatné jedlo denne, ale nevyhýbala sa čokoláde. Tak sa dopracovala k váhe, ktorá jej už výrazne vadila, a tak sa obzerala po nejakej účinnej diéte.

Za svoj život ich vyskúšala mnoho, špeciálne si pamätá na takzvanú Brrr diétu. „Spočíva v tom, že si po každom jedle musíte na pol hodiny ľahnúť do ľadovej vody,” prezradila Konvalinková, no v jej prípade rozhodne nešlo o dlhodobé dodržiavanie. „Zvládla som to ale len raz. Spravilo sa mi zle, búchalo mi srdce a musela som to prerušiť. Dosť som hazardovala. Mala som strach, či z toho nebudem mať obličky v ťahu. Ale zas som si hovorila, že som možno schudla,” povedala herečka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: ČT

Dnes už na to ide múdrejšie a zverila sa do rúk dietologičky. „Mám presné váhy, koľko čoho zjem a mám presne napísané suroviny, ktoré zjem, a ktoré sa zas neodporúčajú. Viem, že sladké si môžem nahradiť tyčinkami z ovsených vločiek s ovocím. Tučné veci si už nekupujem. Dôležitý je ale tiež pravidelný pohyb, obyčajná chôdza,” opísala svoj aktuálny životný štýl.