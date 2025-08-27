Filmová Hermiona ako ste ju NEVIDELI: V priesvitných šatách... Aha, TOTO jej vykúkalo pod nimi!

SAINT-TROPEZ - Kto by čakal, že uvidí filmovú Hermionu takto? Na dovolenke vo Francúzsku stavila na priesvitný model, pod ktorým jej vykúkalo...
Britská herečka Emma Watson, ktorú si filmoví fanúšikovia navždy spoja s rolou Hermiony z kultovej série o Harrym Potterovi, si užíva leto na Azúrovom pobreží. Saint-Tropez patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie celebrít – a práve tu ju paparazzi zachytili na prechádzke so svojím osobným trénerom.
Najväčšiu pozornosť však nevyvolala jej spoločnosť, ale outfit. Watson sa rozhodla pre odvážnu kombináciu: čierne priesvitné šaty s dlhým rukávom, pod ktorými jasne vykúkali červené bikiny. Tento kontrast pôsobil nielen sexi, ale aj štýlovo – ako stvorený pre atmosféru slnkom zaliateho francúzskeho letoviska.
Herečka má za sebou náročné obdobie – nedávno prišla o vodičský preukaz za prekročenie rýchlosti.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%