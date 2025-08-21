Britney po rokoch opäť ZASPIEVALA: Fanúšikovia sú v ŠOKU... Preboha, a to sú všade H*VNÁ?!

LOS ANGELES - Britney Spears (43) ja na sociálnych sieťach pomerne aktívna. V posledných rokoch so svojimi sledujúcimi zdieľa predovšetkým videá, na ktorých tancuje, či sa v nich odhaľuje. Dlho verejnosť speváčku nepočula spievať... Tentokrát však nahrala video, v ktorom čo-to zanôtila. A sledujúcich prekvapilo hneď niekoľko vecí. Jednou z nich bolo aj to, že doslova všade boli psie exkrementy!
Britney Spears sa preslávila na prelome milénia, keď vydala prvé piesne Baby One More Time či Oops!. Ďalších 10 rokov lámala rebríčky hitparád. No od roku 2007 sa začal jej život komplikovať. Hoci sa ešte stále venovala hudbe a vydala niekoľko albumov, jej osobný život išiel dolu vodou. A napokon sa dostala pod osobnú a majetkovú opatrovnícku správu jej otca Jamieho.
Rozvášnená Spears doplatila na DIVOKÉ tance: Britney, POZOR, vyliezla ti BRADAVKA!
A hoci sa novembri 2021 spod tejto kontroly dostala, dnes viac ako hudbou, púta pozornosť podivnými videami, ktoré nahráva na sociálne siete. Tie obsahujú zvláštne tance s rôznymi predmetmi, ako sú napríklad nože, no bývalá hviezda obľubuje aj verejné odhaľovanie. Najnovšie nahrala zábery, na ktorých po dlhých rokoch opäť verejne zaspievala.
„Hrám sa s osvetlením a upratujem dom, akoby nebolo zajtra,“ napísala k záberom... No fanúšikov na videu šokovalo hneď niekoľko vecí. Samotný spev, ktorý ich skôr vydesil, zvláštne zuby, A v neposlednom rade niekoľko psích exkrementov na podlahe, ktoré nebola schopná odpratať ani pred začiatkom nahrávania videa. „Všade sú h*vná," píšu ľudia.
„Hovorila som si, či to bol pes,“ poukázala komentujúca na zviera, ktoré jej prebehlo v pozadí videa. „Áno, áno, bola to prvá vec, ktorú som si všimla,“ pridali sa ďalší. „Tam to teda musí poriadne smrdieť,“ dodal komentujúci. Iní sa pýtali, či si Britney vôbec uvedomuje, že ju takto vidí celý svet. Slová sú v tomto prípade zrejme zbytočné, veď pozrite sa sami!
