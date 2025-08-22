ÚPRIMNÉ priznanie Sereny Williams: Schudla vďaka kontroverznému lieku!

LOS ANGELES - Serena Williams (43) prelomila mlčanie a priznala, že si k chudnutiu dopomohla kontroverzným liekom. Po dvoch pôrodoch bolo pre ňu ťažké dostať sa na pôvodnú váhu...
Serena Williams aktuálne prelomila mlačanie. Otvorene pre magazín Vogue priznala, že užíva liek na reguláciu hmotnosti. Bývalá svetová hviezda sa rozhodla o tom prehovoriť po rokoch verejných diskusií o jej postave. „Počúvala som negatívne komentáre, ale aj obrovské množstvo pozitívnych komentárov o mojom tele celý svoj život,“ hovorí tenistka, ktorá ukončila kariéru v roku 2022.
„Ale už ma naozaj nezaujíma, čo ľudia hovoria o mojom tele. Čo je však pre mňa dôležité, je transparentnosť," pokračovala. Športovkyňa priznala, že po narodení dcér sa dostala do situácie, keď napriek tvrdému tréningu nedokázala schudnúť. „V mojom dokumente na HBO je scéna, kde mi tréner hovorí: ‚Musíš schudnúť,‘“ spomína.
„Ale po tom, čo som porodila Olympiu, to bolo veľmi ťažké. Bola som doslova každý deň na kurte, ale nikdy som sa nedokázala dostať tam, kde som potrebovala byť, nech som robila čokoľvek," prezradila. Situácia sa podľa nej ešte zhoršila po narodení druhej dcéry v roku 2023. Až vtedy objavila liečbu GLP-1.
„Môj celý život je byť v posilňovni, cvičiť, behať, trénovať, tancovať. Vždy som sa dostala na určitú váhu, ale nikdy som nevedela ísť pod ňu. Vtedy som si povedala, že je čas skúsiť niečo iné," ozrejmila. Serena však zdôraznila, že liek nie je „skratkou“. Naďalej tvrdo trénuje a dobre sa stravuje. Výsledok však podľa nej stojí za to. „Cítim sa ľahšia v hlave, sexi a sebavedomejšia," priznala. Pre Serenu bolo dôležité hovoriť aj o stigme, ktorá okolo podobných liekov stále existuje.
„Mám pocit, že veľa ľudí má okolo GLP-1 stigmu a hovoria veci ako: ‚To robia len leniví ľudia,‘ alebo ‚Ak dosť tvrdo makáš, nepotrebuješ to.‘ Ja však viem zo svojej skúsenosti, že to jednoducho nie je pravda. Niekedy potrebujete pomoc. Tvoj príbeh je tvoj príbeh a je v poriadku urobiť to rozhodnutie, ak chceš. Ja som to spravila a som naozaj spokojná," doplnila.
Čo je GLP-1?
GLP-1 (glukagónu podobný peptid-1) je hormón, ktorý sa tvorí v čreve po jedle. Pomáha regulovať hladinu cukru v krvi tým, že podporuje uvoľňovanie inzulínu, znižuje tvorbu glukagónu, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a znižuje chuť do jedla. Vďaka týmto účinkom sa využíva aj v liekoch na cukrovku 2. typu a obezitu, napríklad semaglutid (Ozempic, Wegovy) či liraglutid (Saxenda, Victoza).