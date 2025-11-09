Také odvážne šaty na sebe ešte nemala: Fíha! Hviezda Stranger Things odhalila prsia

LOS ANGELES - Do očí jej pozeral asi málokto! Už čoskoro bude na Netflixe dostupná piata - posledná séria úspešného seriálu Stranger Things. Tvorcovia a protagonisti ho v týchto dňoch celkom intenzívne propagujú. Nuž, a hlavná hviezda - Millie Bobby Brown (21) neváha využiť aj svoje ženské zbrane.
V sobotu večer sa totiž v Los Angeles konala akcia, na ktorej herci a tvorcovia debatovali o vzniku poslednej série Stranger Things. Millie Bobby Brown si pri tej príležitosti obliekla tak odvážne šaty, aké sme na nej doposiaľ ešte nevideli. Ich výstrih totiž siahal po pupok a každému sa tak naskytol pohľad na odhalené vnady mladej herečky.
Hoci by sa mnohé ženy v takomto kúsku cítili nekomfortne, to nebol jej prípad. Millie mala skvelú náladu a rozdávala úsmevy na všetky strany. Pózovanie s kolegami si veľmi užívala.
David Harbour, ktorý v seriáli stvárňuje jej otca, na akcii chýbal. Len pred pár dňami sa v médiách objavili šokujúce informácie o tom, že Millie na neho ešte pred začatím nakrúcania piatej série podala oficiálnu sťažnosť. V nej ho obvinila zo šikany a obťažovania (nie sexuálneho). Netflix to vraj starostlivo prešetril a herečka mala potom na pľaci aj svojho právneho zástupcu. Keď sa v týchto dňoch konala slávnostná premiéra, herci pôsobili dojmom, akoby sa medzi nimi nič zlé nestalo. Či išlo o pretvárku, alebo to bolo úprimné, vedia zrejme len oni sami.
Slávna herečka po ZÁVAŽNÝCH obvineniach kolegu: Všetko hodili za hlavu? FOTO ako dôkaz!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%