Nová tvár v svetovo úspešnom seriáli: Má české korene a jeho meno... Chudák!

LOS ANGELES - Viacerí sa nad tým pousmejú! Seriál Stranger Things sa vo svete stal fenoménom a veľkej popularite sa teší aj medzi Slovákmi. V jeho poslednej sérii získal úlohu aj mladý detský herec, ktorý má vraj české korene. A volá sa Luke Ellison Kokotek!
Stranger Things je späť: Veľké finále je tu! Dáš tento ultimátny KVÍZ na jednotku?
Netflix pred pár dňami vypustil do sveta prvé štyri časti piatej série Stranger Things. Fanúšikovia vo veľkom riešia nové zvraty, vynárajú sa zaujímavé teórie a popri tom sa pozornosť zameriava aj na nového herca, ktorý sa v počine objavil.
Ide o 11-ročného mladíka menom Luke Ellison Kokotek, ktorý v úvodnej epizóde stvárnil mladšiu verziu Willa Bayersa. Chlapec, o ktorom sa v médiách hovorí, že má české korene, sa narodil v Tennessee a jeho rodina mala k herectvu vždy blízko. Svoj debut mal pred kamerami už ako 5-ročný v seriáli The Righteous. Keďže má za sebou účinkovanie vo viacerých hororoch, práca na Stranger Things ho nijako nedesila.
Luke je aktívny aj na sociálnych sieťach, kde zverejňuje momentky z pracovného, ale aj súkromného života. Niektoré médiá uvádzajú, že keď sa nevenuje škole a herectvu, tak sa rád bicykluje, hráva hry alebo sa spolu so svojou mamou stará o ich včely alebo sa zabáva so súrodencami. Má dvoch bratov a dve sestry.