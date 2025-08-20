SEXI milenka (40) Hugha Hefnera: O 15 rokov neskôr a s 15 kilami NAVYŠE... Aha, ako DNES vyzerá!

LOS ANGELES - Bridget Marquardt (51), Holly Madison (45) a Kendra Wilkinson (40) boli niekoľko rokov hlavnými partnerkami Hugha Hefnera (†91). Všetky spolu bývali vo vile zakladateľa Playboya a o spoločnom živote dokonca natáčali aj reality šou The Girls Next Door. Odvtedy uplynulo 15 rokov a... Aha, ako Kendra vyzerá dnes!
Prvé z dvoch spomínaných v posledných rokoch nahrávali podcast s názvom Girls Next Level, ktorý nadväzoval na dávnu reality šou a odhaľovali v ňom zaujímavé a často vyslovene šokujúce informácie zo súkromia slávneho milovníka žien. Tretia spomínaná už o po rokoch o medializáciu príliš nestojí. Od jej účinkovania v šou uplynulo 15 rokov...
Dnes má Kendra 40, živí sa ako realitná maklérka a na ulici by ju dnes zrejme spoznal málokto. Od svojho pôsobenia v reality šou sa totiž viditeľne zaoblila. Dôkazom sú najnovšie zábery, ktoré vznikli v kalifornskom Calabasase. Paparazzi ju nafotili, keď mala práve namierené do nechtového salóna. Oblečená bola pohodlne - v jednoduchom tielku a sivých teplákoch... No skrátka tú sexicu z obálky Playboya už veľmi nepripomína. Veď pozrite sami!
