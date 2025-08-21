Jessica Alba sa po ROZCHODE stráca pred očami: FOTO v plavkách ako dôkaz!

LOS ANGELES - Jessica Alba po rozchode prekvapila sériou letných fotografií. Na Instagrame zdieľala zábery v bikinách aj zo súkromnej posilňovne, no pozornému oku fanúšikov neuniklo, že herečka výrazne schudla – akoby sa doslova strácala pred očami.
Herečka Jessica Alba sa po turbulentnom začiatku roka opäť usmieva. Len niekoľko dní po tom, čo paparazzi zachytili jej bývalého manžela Casha Warrena (46) na rande s mladou kráskou, zverejnila na Instagrame sériu fotografií, ktoré dokumentujú jej letné zážitky. Herečka zhrnula leto sériou odvážnych záberov v bikinách, zo súkromnej posilňovne či pri rodinných aktivitách.
Jessica Alba má po ROZCHODE nového a jej EX? Randí s TOUTO kráskou... Vyzerá ako slávna herečka!
Úvodná selfie zachytila herečku so žiarivou pleťou, jemným líčením a zlatými šperkami. Pozornému oku však neuniklo, že Jessica poriadne schudla. Je zrejmé, že sa na nej rozchod značne podpísal. Doslova akoby sa strácala pred očami.
Nové začiatky na oboch stranách
Zatiaľ čo bol Warren nedávno videný s 26-ročnou modelkou Hanou Sun Doerr, Alba si užíva nový vzťah s hercom Dannym Ramirezom (32), známym z filmu Top Gun. Podľa blízkych zdrojov už Ramireza predstavila aj svojim priateľom. Alba a Warren oznámili rozchod v januári tohto roka, po 16 rokoch manželstva. Herečka podala žiadosť o rozvod vo februári. Spoločne vychovávajú tri deti – dcéry Honor (17) a Haven (13) a syna Hayesa (7).
