Divný FETIŠ Hugha Hefnera (†91): Milenky nútil k TOMUTO… Mali z toho gynekologické problémy!

LOS ANGELES - V utorok uplynie už 5 rokov, čo zakladateľ pánskeho magazínu Playboy Hugh Hefner (†91) zomrel. No aj po takej dlhej dobre sa na verejnosť dostávajú stále nové a často veľmi pikantné informácie z jeho súkromia. Najnovšie o známom milovníkovi žien prehovorili jeho milenky Holly Madison (42) a Bridget Marquardt (48). Hef mal vraj divnú úchylku, do ktorej ich nútil... Ženy však z toho mali gynekologické problémy!

Bridget Marquardt, Holly Madison a Kendra Wilkinson boli niekoľko rokov hlavnými partnerkami Hugha Hefnera. Všetky spolu bývali vo vile zakladateľa Playboya a o spoločnom živote dokonca natáčali aj reality šou The Girls Next Door (2005 - 2010). No zatiaľ čo na kamerách to vyzeralo, že si žijú spokojným a bezstarostným životom, nebolo tomu celkom tak.

Prvé z dvoch spomínaných aktuálne nahrávajú podcast s názvom Girls Next Level, ktorý nadväzuje na ich dávnu reality šou. A odhaľujú v ňom zaujímavé a často vyslovene šokujúce informácie zo súkromia slávneho milovníka žien. Najnovšie porozprávali o pikoškách rovno zo spálne. Hugh Hefner mal vraj divný fetiš na detský olejček. No nechcel si ním natierať iba telo.

Starý milovník vraj trval na tom, aby olejček používali namiesto lubrikačného gélu. To však jeho milenkám spôsobovalo nepríjemné gynekologické problémy - narušovalo to prirodzené pH v intímnych oblastiach, kvôli čomu mávali kvasinkovú infekciu. No Hugh vraj ignoroval aj jasný zákaz od gynekológa.

Galéria fotiek (3) Holly Madison

Zdroj: SITA

„Hef používal detský olejček namiesto lubrikantu. Rozhodne to neodporúčam. Infekcia je skoro istá,“ zahlásila v podcaste Holly. „Je to nechutné. Neviem, prečo tým bol tak posadnutý,“ pokračovala. „Došlo to až do bodu, kedy som bola z toho olejčeka neustále podráždená, pretože ti to rozhodí pH, takže máš neustále kvasinkovú infekciu,“ vysvetlila.

„Rozprávala som sa o tom so svojím gynekológom a potom som hovorila Hefovi, že s tým musí prestať, že to nemôžem používať. A aj keď som mu povedala, že so mnou gynekológ súhlasí, pozrel sa na mňa a chcel sa hádať. "Ľudia dávajú detský olejček na bábätká," argumentoval,“ rozprávala Holly ďalej.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA

No Hefner to robil ďalej aj bez jej vedomia. Keďže sex často prebiehal pred zrakmi ďalších ľudí, tí jej neskôr prezradili, že len čo bola chrbtom, dal si olejček na ruku a aplikoval na intímne miesta. „Bolo to sprosté a bez môjho súhlasu a skrátka nechutné. Už som na to úplne zabudla, ale nedávno sa mi to zase pripomenulo a znovu ma to vytočilo,“ zahlásila a na záver ešte vyvrátila mylné predstavy.

Sex s Hefnerom sa vraj žiadnej z jeho partneriek nepáčilo a brali to len ako povinnosť, aby ich nevyhodil z vily. „Všetky dievčatá sa snažili to mať za sebou tak rýchlo, ako to len šlo,“ dodala Holly. Ktovie, či by na takéto otvorené vyjadrenia nabrala odvahu, aj keby Hefner ešte žil.