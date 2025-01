Vdova po zakladateľovi Playboya odhalila jeho TAJNÚ techniku zvádzania: Fungovalo to za každých okolností!

(Zdroj: Profimedia)

Zakladateľ Playboya Hugh Hefner zomrel 27. septembra 2017. V čase jeho úmrtia bol ženatý s Crystal Hefnerovou, ktorá bola jeho treťou manželkou. Po jeho smrti Crystal zdieľala sériu odhalení o jej exmanželovi, vrátane toho, že do neho nebola nikdy zamilovaná. Vysvetlila tiež, že pri ňom stratila samu seba. „Vtedy som si myslela, že som na vrchole," povedala Crystal pre magazín People na začiatku tohto roka. „Myslela som si, že ak budem mať rada všetko, čo má rád on, a robiť všetky veci, ktoré chce, budem jeho obľúbená. A bola som, ale úplne som sa stratila v tomto procese."

Teraz sa na internete šíria ďalšie úryvky z jej knihy, v ktorých Crystal podrobne opisuje svoj sexuálny život s Hefnerom počas ich vzťahu. Opísala ho ako čudný a robotický. „Bol to dobre naolejovaný a dobre nacvičený sled udalostí," napísala. Crystal uviedla, že Hefner používal jednu techniku zvádzania, ktorá vždy zaručene fungovala. Po výbere niekoľkých dievčat z párty ich vzali do horných miestností, kde sa prezliekli do hodvábnych pyžám, ktoré boli akousi uniformou pre túto udalosť. Podľa jej slov sa celá atmosféra vytvárala pomocou zhasnutých svetiel, hudby a porna, čo nakoniec vyvrcholilo k sexu. Aj keď pár občas zažil skupinový sex, Crystal uprednostňovala, keď mala súkromný čas len so svojím manželom.

Vo vzťahu so zakladateľom Playboya však nebola šťastná. V rozhovore pre denník Daily Mail povedala: „Po jeho smrti som musela prejsť veľkým procesom sebaobjavovania. Musela som zistiť, kto vlastne som, bez toho, aby mi to niekto určoval. Nielenže som sa musela naučiť nájsť svoj hlas, ale aj to, ako ho správne používať.“ Po Hefnerovej smrti sa Crystal posunula ďalej a momentálne je vo vzťahu s morským biológom Jamesom Wardom.