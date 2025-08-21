SEXI snúbenica Ronalda: Jej KRIVKY vás odrovnajú... FOTO O tomto sníva každý muž!

ŠPANIELSKO - Kým Cristiano Ronaldo žiari na futbalových ihriskách, jeho snúbenica Georgina Rodríguez (31) dobýja internet. Najnovšie snímky z pláže v bielom sete doslova pobláznili fanúšikov po celom svete. Jej krivky a zmyselný pohľad nenechajú nikoho chladným – a dokazujú, že Georgina patrí medzi najsexi ženy planéty.
Georgina Rodriguez, krásna snúbenica futbalistu Cristiana Ronalda, opäť dokázala, že patrí medzi najžiadanejšie ženy sveta. Na svojom profile na Instagrame zverejnila sériu horúcich záberov, ktoré doslova pobláznili internet.
Zásnuby po 8 rokoch: Cristiano Ronaldo požiadal krásnu Georginu o ruku... S takýmto ŠUTROM!
Na fotografiách pózuje v bielom sete počas romantického západu slnka pri mori. Jemné vlny, zmyselné pózy a jej zvodný pohľad spôsobili, že fanúšikovia z nej zostali v nemom úžase. Georgina si za posledné roky vybudovala obrovskú popularitu.
Z obyčajnej predavačky sa stala módna ikona, podnikateľka a televízna hviezda. Jej život po boku Ronalda sledujú milióny fanúšikov. No a na snímkach je vidieť, že 31-ročná kráska vie, ako zaujať. Jej krivky sú neodolateľné a doslova snom každého muža. Čo poviete? FOTO nájdete TU!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%