Vdova po Hefnerovi (†91) sa BUDE VYDÁVAŤ: Zásnuby na ŠPECIÁLNOM mieste... Aha, na ten ŠUTER!

(Zdroj: Profimedia)

Crystal Hefner sa do povedomia verejnosti vryla manželstvom s kontroverzným zakladateľom magazínu Playboy Hughom Hefnerom. Blondínka bola jeho treťou manželkou, svoje áno si povedali v roku 2012 a boli spolu až do Hughovej smrti. Jej život bol vďaka tomu plný luxusu, ale aj bizarných pravidiel a iných extrémov. A po rokoch priznala, že po tom všetkom potrebovala terapeuta.

Aktuálne však, zdá sa, našla svoju pravú lásku a už plánuje aj svadbu. Jej priateľ, morský biológ James Ward ju totiž po roku randenia požiadal na mieste ich prvého stretnutia o ruku. „Bolo to presne to miesto, kde sme si pred rokom spolu urobili tichý piknik, miesto, ktoré sa stalo "naším",“ opísala pre US Weekly Crystal.

James pred svojou milou pokľakol presne 25. apríla, teda len pár dní pred blondínkinými 39. narodeninami. O krásny moment sa však s verejnosťou podelila až v týchto dňoch. A pozrite, akým mega diamantom sa aktuálne pýši na svojom prsteníku. Wau, to je ale šuter! (Pre viac FOTO kliknite na šípku vpravo)