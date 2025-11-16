Justin Bieber v BOLESTIACH po desivej nehode: Rozsekal sa na SKATEBOARDE!

LOS ANGELES - Spevák Justin Bieber si zažil poriadne bolestivé chvíle! Počas štvorhodinového livestreamu na Twitchi priznal, že spadol zo svojho elektrického skateboardu Onewheel – a následky vraj cíti pri každom nádychu.
„Moje rebro bolí tak brutálne, kámo,“ posťažoval sa fanúšikom. „Fakt ma to odrovnalo. Snažím sa tváriť, že som v pohode, ale vôbec nie som.“ Justin vysvetlil, že sa zrútil bokom na zem a dopadol presne na bedro. „Aj spievať, aj smiať sa – všetko bolí,“ priznal. Aj napriek bolesti však pokračoval v živom nácviku na Coachellu 2026. Keď si sadol na gauč, opäť si chytil rebrá a dodal: „Kámo, ten pád pred pár dňami? Bolí ma smiať sa aj rozprávať.“
Jeho tím sa k incidentu zatiaľ nevyjadril. Nie je to pritom prvýkrát, čo bol Bieber v posledných mesiacoch videný s podivnými zraneniami. V lete ho paparazzi portálu Page Six nafotili, ako kríva do hollywoodskych kúpeľov Voda Spa s čiernou ortézou na ľavom kolene. Na sebe mal výraznú červenú mikinu, tyrkysové šortky a modré šľapky — typicky uvoľnený Justin. Čo ho trápilo vtedy, nie je verejnosti známe.