Fanúšikovia skupiny Oasis POZOR: V tomto dome to celé začalo... A teraz je NA PREDAJ!

LONDÝN - Dom v anglickom grófstve Cornwall, kde britpopová skupina Oasis nahrala svoj debutový album Definitely Maybe z roku 1994, ponúkli majitelia na predaj. Informuje o tom magazín NME.
Dom v obci Golant, v ktorom sídli Sawmills Studio, bol podľa realitného inzerátu ponúknutý na predaj za 1,95 milióna libier. Liam a Noel Gallagherovci nahrávali väčšinu svojho zásadného albumu v tomto štúdiu od decembra 1993 do mája 1994. Štúdio hostilo aj The Stone Roses, Muse či Roberta Planta.
Kapela, ktorú v tom čase tvorili Noel, Liam, Paul Arthurs, Paul McGuigan a Tony McCarroll, v tom čase tiež bývala v tomto štúdiu, ktoré je dostupné len pešo alebo loďou, ktorá premáva dvakrát denne, keď je príliv. Po predchádzajúcom nahrávaní v Monnow Valley Studios vo Walese spolumajiteľ Sawmills Studio Dennis Smith povedal, že kapela „bola odhodlaná to skúsiť znova, mala na to desať dní a muselo to vyjsť“.
Ani po tomto nahrávaní však výsledky neboli stále považované za uspokojivé, čo viedlo k tomu, že Marcus Russell z hudobného vydavateľstva Creation Records kontaktoval inžiniera a producenta Owena Morrisa. Ten album úspešne zmixoval v štúdiu Johnnyho Marra v Manchestri.
„The Old Sawmills sa nachádza na odľahlom mieste na západnom brehu rieky Fowey, s výhľadom na prílivovú zátoku a v mimoriadne krásnej oblasti. The Old Sawmills, ktorý sa po prvýkrát za 50 rokov predáva na voľnom trhu, je skutočne jedinečná a odľahlá nehnuteľnosť pri vode. Prístupná je len loďou alebo pešo, pričom ponúka výnimočný charakter a potenciál v jednom z najidylickejších pobrežných prostredí Cornwallu,“ uvádza sa v inzeráte.
Okrem nahrávacieho štúdia má nehnuteľnosť sedem spální, dve reprezentačné miestnosti a samostatnú chatu s dvoma spálňami. Štúdio je vybavené kontrolnou miestnosťou, nahrávacou kabínou a hlavnou „živou miestnosťou“ s balkónom. „Štúdio sa pevne zapísalo do dejín hudby vďaka nahrávaniu prelomových albumov ako Definitely Maybe od Oasis, In It for the Money od Supergrass či Origin of Symmetry od Muse,“ uvádzajú v predajnej ponuke majitelia nehnuteľnosti.
Z albumu Definitely Maybe, ktorý vyšiel 29. augusta 1994, pochádzajú hity Supersonic, Shakermaker, Live Forever a Cigarettes & Alcohol. Nahrávanie platne prebiehalo aj v Londýne, Liverpoole a domovskom meste kapely - Manchestri. Formácia už nasledujúci rok v októbri vydala druhý album (What's the Story) Morning Glory? so singlami Some Might Say, Roll with It, Wonderwall, Don't Look Back in Anger a Champagne Supernova. Medzitým vyšiel v decembri 1994 mimoalbumový hit Whatever.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%