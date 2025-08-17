Ďalšia SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel slávny herec (†87)... Preslávila ho úloha v Supermanovi!

LONDÝN - Vo veku 87 rokov zomrel dnes ráno britský herec Terence Stamp, ktorého preslávila predovšetkým úloha zločinného generála Zoda vo filmoch Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina, píše agentúra Reuters.
„Zanecháva po sebe mimoriadne dielo, nielen ako herec, ale aj ako spisovateľ,“ uviedla rodina. Stampovo dielo bude ľudí dojímať a inšpirovať po mnoho rokov, dodala.
Herec, ktorý sa narodil v Londýne na konci 30. rokov minulého storočia, bol niekoľkokrát nominovaný na Oscara. A to za filmy Teoréma (1968), A Season in Hell (1971) a Dobrodružstvo Priscilly, kráľovnej púšte (1994), kde stvárnil úlohu transrodovej osoby.
Nejaký čas sa stratil z povedomia verejnosťou a študoval jógu v Indii, kým získal svoju najznámejšiu úlohu generála Zoda z planéty Krypton vo filmoch o Supermanovi z konca 70. rokov. Zahral si však tiež napríklad po boku britskej herečky Julie Christieovej vo filmovej adaptácii románu spisovateľa Thomasa Hardyho Ďaleko od hlučného davu (1967) alebo vo filme Valkýra (2008) s americkým hercom Tomom Cruisom.