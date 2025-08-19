Bolestivá spoveď hviezdnej speváčky: TOTO nechce zažiť žiadna žena!

LOS ANGELES - Speváčka Perrie Edwards (32) otvorene prehovorila o najťažších chvíľach svojho života. V emotívnom rozhovore priznala, že pred narodením syna Axela potratila a o rok neskôr prišla o ďalšie dieťa v 24. týždni tehotenstva.
Speváčka a bývalá členka skupiny Little Mix, Perrie Edwards, sa v úprimnom rozhovore priznala k dvom bolestivým stratám bábätka. V emotívnom podcaste We Need To Talk od Paula C Brunsona otvorene porozprávala o svojich skúsenostiach s potratom aj o tom, ako sa s tým dokázala vyrovnať. Speváčka sa stala mamou v roku 2021, keď priviedla na svet syna Axela, ktorého má so snúbencom, futbalistom Alexom Oxlade-Chamberlainom. No len pár mesiacov pred tým zažila potrat na začiatku svojho prvého tehotenstva.
„Axel je dúhové bábätko,“ prezradila speváčka. „Prvýkrát som potratila veľmi skoro. Pamätám si, že som zistila, že som tehotná. Potom som začala krvácať, išla som do nemocnice a povedali mi: ‚Žiadne bábätko tam nie je.‘ A ja som si pomyslela: ‚Možno to bol falošný pozitívny test,‘“ priznala. Aj keď bolo tehotenstvo s Axelom nakoniec dokonalé a plné radosti, Perrie priznala, že kvôli predchádzajúcej skúsenosti bola neustále v strehu a bála sa každého vyšetrenia. O to väčší šok prišiel rok po narodení Axela.
Edwards počas skúšok na posledné turné Little Mix v roku 2022 zistila, že je opäť tehotná. Tešila sa, no radostné očakávanie sa skončilo tragicky. „Mali sme ísť na 20-týždňovú kontrolu, ale v skutočnosti sme už boli v 22. týždni. To bol najhorší deň môjho života. Vedela som, že niečo nie je v poriadku. Lekár stále prechádzal tie isté miesta na ultrazvuku a všetko sa mi zdalo ako spomalený film,“ opísala Perrie. Po návrate z nemocnice sa spolu s Alexom museli vyrovnať s krutou realitou.
„Pamätám si, že som len plakala. Alex bol vtedy zranený a mal problém šoférovať, no ja som ani nevidela pred seba. Prišli sme o dieťa v 24. týždni,“ dodala so slzami v očiach. Speváčka priznala, že druhá strata bola oveľa náročnejšia. „Je to zvláštne. Keď sa to stane veľmi skoro, je to ťažké. Ale keď ste už v 24. týždni, máte pripravenú izbu a všetko naplánované, je to naozaj veľmi ťažké. A nikto o tom nevie, okrem najbližších priateľov a rodiny,“ povedala. Napriek ťažkým chvíľam Perrie vyzdvihla obrovskú podporu, ktorú dostáva od svojho partnera.
„Je veľmi zrelý, pokojný a vyrovnaný. Nie je to typ človeka, ktorý sa hnevá alebo robí scény. Malé veci by v minulosti vo vzťahu znamenali problém, no s Alexom je všetko iné,“ priznala. Speváčka zároveň otvorene hovorí aj o svojom boji s panickou poruchou, ktorá ju sprevádza posledné roky. „Vyvinula sa u mňa panická porucha – strach z toho, že dostanem panický záchvat. Keď som sama, mám pocit, že by som mohla zomrieť a nikto by mi nepomohol. Preto nikdy nie som sama,“ priznala Edwards.